إدارة الجوازات السعودية : تطلق خدمة التواصل المرئي بالجوازات للاستفسارات

التواصل المرئي بالجوازات ، تطلق الجوازات السعودية خدمة جديدة لكي تسهل الاتصال مع مسؤولين الجوازات السعودية بكل سهولة، وهذه الخدمة تسهل علي المواطنين استفسارات الجوازات السعودية ، ويمكن التواصل مع إدارة الجوازات عن طريق الخدمات الإلكترونية والجوال ونوضح لكم في هذا المقال من خلال موقع عرب فايف.

أعلنت الجوازات السعودية عن إصدار طريقة جديدة لكي يمكن التواصل مع إدارة الجوازات بكل سهولة ووضوح، ويمكن الاتصال بمكاتب الجوازات للاستفسارات والاقتراحات في كل محافظات السعودية، من خلال خدمة التواصل المرئي بالجوازات.

وضح اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيي مدير عام الجوازات السعودية، ان الخدمة تتوافق مع وزير الداخلية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سعود ويقوم بانتظار المواطنين والمغتربين لينظر الي ملاحظاتهم وأفكارهم علي الخدمة.

خدمة التواصل مع إدارة الجوازات

وقال اللواء اليحيي أن المواطنين والمقيمين الذين يريدون أستفسار عن خدماتهم أو التحدث مع مدير الجوازات يقومون بالذهاب إلي مديرية الجوازات العامة ، وللتسهيل علي المواطنين وفرنا خدمة التواصل المرئي بالجوازات في جميع أماكن سكن المواطنين، كما يمكن لكم الاتصال بمدير الجوازات من خلال الخدمة المقدمة.

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وأشار اللواء اليحيي أن الخدمة تتوافر في جميع فروع الجوازات السعودية ، وتم تفعيل الخدمة بجميع مناطق المملكة، وقد قام بالتأكيد علي المسؤولين التواصل مع المواطن والنظر إلي أقتراحاته.

كيفية التواصل المرئي بالجوازات

يمكن الأن التواصل مع إدارة الجوازات من خلال خدمات التواصل الإلكترونية مثل البريد الإلكترونية ([email protected])، والموقع الرسمي ([email protected])، وموقع التواصل الاجتماعي للجوازات السعودية ([email protected])، وبعد أن وضحنا لكم خدمات الاتصال الإلكترونية نرفق لكم رقم الجوازات السعودية للتواصل عبر الجوال (992) ويمكن عن طريقه الرد علي الاستعلامات وسماع الاقتراحات والشكاوى.

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