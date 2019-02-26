المملكة العربية السعودية أهم الأحداث مازاد بيع ممتلكات معن الصانع

المملكة العربية السعودية شهدت مجموعة مهمة من الاحداث على الصعيد المحلي التي كان أهمها بشكل قاطع قرار الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي و خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالاضافة إلى تحديد ميعاد بيع ممتلكات رجل الأعمال السعودي معن الصانع بالإضافة إلى تحديد تاريخ مزاد بيع تريكة الشيخ صالح الراجحي.

ومن ناحية أخرى ومن أهم أخبار سوق الأسهم داخل المملكة العربية السعودية حيث قامت شركة وفرة الشركة العاملة في مجال السوق المالية رفع تعليق تداول أسهمها إلى جانب القرار الذي أتخذته شركة إكسترا بزيادة رأس المال الخاص بالشركة وفي النهاية نجاح سوق المال السعودي في تعويض الخسارة الكبيرة التي مني بها بعد أن تمكن من حصد حوالي 260 نقطة في ال 3 جلسات الأخيرة بالشكل الذي يساعد على مواصلة المكاسب في تعاملات اليوم الأخير.

وأول هذه الأخبار أعلت تكتل اتقان لخدمات التنفيذ على أموال وممتلكات معن عبد الواحد الصانع رجل الأعمال السعودي وشركة السعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية عن البدء في بيع عدد من العقارات التابعة.

وعبر الموقع الالكتروني قال التكتل أن العقارات تتضمن مزرعة العزيزية الأرض التي تقع في مدينة الخبر والتي تبلغ مساحتها حوالي 484.41 مليون متر مربع بالإضافة إلى عماراتي الملك عبد العزيز التي تقع في مدينة الخبر الشمالية والتي تبلغ مساحتها 2.42 ألف متر مربع إلى جانب أرض ملعب التنس التي توجد في الحزام الذهبي والتي تبلغ مساحتها 2.8 ألف متر مربع.

كما أردف التكتل أن المزاد يتضمن أرض بمساحة 35.59 مليون متر مربع توجد على طريق الملك سعود وأرض معارض الدمام 1 والدمام 2 والتي تبلغ مساحه هما 38.84 ألف متر مربع و51 ألف متر مربع.

ومن ناحية أخرى أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمرا ساميا بالموافقة على برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة باعتمادات مالية وصلت قيمتها إلي حوالي تسعة مليار ريال.

وقال عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية إن التكلفة الرأسمالية للمشروع بلغت 1.5 مليار ريال بينما الاعتمادات المالية للبرنامج على مدار سبع سنوات بلغت 7.35 مليار سعودي.

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وأردف عبد الرحمن الفضلي أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة يأتي في ظل الجهود والتوجهات من جانب الدولة لتمكين القطاع الزراعي من استغلال كافة الفرص المتاحة والموارد حتى تعمل على تحسين الدخل لصغار الزراعيين المنتجين.

من ناحية أخرى تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق نمو بالفائض التجاري مع دولة اليابان خلال شهر أغسطس وصل إلى 51.8% وذلك على الاساس السنوي.

حيث أن هذه البيانات هي البيانات الصادرة من خلال وزارة التجارة اليابانية التي أكدت علي أن الفائض التجاري مع المملكة العربية السعودية وصل إلى3ز13 مليار دولار في أغسطس الحالي مقارنة ب 2.18 مليار دولار في اغسطس عام 2017.

حيث أن النمو في الفائض التجاري بين اليابان والملكة العربية السعودية في زيادة في الشهر الماضي وذلك من خلال زيادة الصادرات التي بلغت 3.13 مليار دولار في الوقت نفسه انخفضت واردات المملكة العربية السعودية إلى اليابان خلال شهر أغسطس إلى حوالي 291 مليون دولار.

وجدير بالذكر أن شركة ارامكو السعودية تقوم بتخزين النفط الخام في شركه اوكيناوا اليابانية منذ شهر فبراير من عام 2011 بدون مقابل حيث أن المنشاة تقوم باستخدام البترول لتزويد اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومجموعة أخرى من الدول بالنفط

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