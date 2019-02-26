هزيمة فريق الاتحاد علي القادسية بثلاثية نظيفة وإقالة مدرب فريق الإتحاد

فاز فريق القادسية علي فريق الأتحاد بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء وبعدها تم إقالة رامون دياز أرجنتيني الجنسية من الجهاز الفني بعد هذه الخسارة التى حققه الفريق .

الكشف عن كواليس إقالة دياز

كما قام رئيس الاتحاد السعودي نواف المقيرون بالكشف عن كواليس اقالة مدرب الفريق من الجهاز الفني قائلًا أنه اجتمع مع الأرجنتيني دياز ومنحه فرصه لتحقيق فوز فى هذه المباراة ولكنه لم يقم باستغلالها بشكل صحيح لذا قررنا أن نقوم بإقالته من الجهاز الفني بشكل نهائي موضحًا أنه لن يتأخر فى إتخاذ قرار بشأن مصلحة النادي بل سنتخذ كل ماهو يصب فى مصلحته دائمًا.

كما اضاف أنه لا يوجدحاليًا عضو شرف قام بدعم النادي سوي أنمار الحائلي، بمبلغ مليون ريال.. مؤكدًا على أمنيته بالوقوف بجانب النادي من قبل الشرفيين.

حيث أن رئيس الإتحاتد السعودي دافع عن المحترفين الذين يحملون جنسية مختلفة عن الجنسية السعودية وواصفهم أنهم محترفين موضحة أن الإدارة سوف تقوم بتقيم اللاعبين قريبًا ومن سوف نقوم بالتجددي له ومن سنقوم بإقالته.

من الجدير بالذكر أن الإتحاد السعودي اعلن إقالة امدرب الأرجنتيني راموز بعد تحقيق هزيمة مدقعة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وذلك علي أرض ملعب القادسية يوم السبت الماضي.

حيث أن الاتحاد السعودي أوضح في بيان هام له بعد المباراة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر “قرر مجلس إدارة النادي إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها الفريق منذ بداية الموسم”

كما أعلنوا عن هذا القرار“قرر المجلس تكليف المدرب الوطني بندر باصريح لقيادة الفريق في المرحلة الحالية إلى أن يتم دراسة الخيارات المتاحة كافة أمام المجلس”.

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حيث أن إقالة دياز تأتي بعد 4 أشهر من تعينه حيث انه لم يستطيع تحقيق اى انتصارات فى المبارايات الأربعة الاولي التي لعبها الفريق تحت قيادته الكاملة لذا تم إعطائه فرصة أيخرة من اجل إثبات جدارته وأحقيته بإدارة الفريق ولكنه لم يتسغلها مما أدي إلى إقالته حيث أن هذه الخسارة لم تكن متوقعة وكان الفريق والجماهير يرغبون في الفوز بالطبع وهناك من رأى أن قرار إقالة دياز جاء متأخرًا وأنه كان لابد إقالته منذ تحقيقه للخسائر سابقة.

يذكر أن قابل فريق القادسية مع فريق الإتحاد فى مباراة سوف تقام علي ملعب الأتحاد فى مدينة الأمير عبد الله جلوي الرياضية وذلك أمس السبت 15 سبتمبر 2018 الموافق 5 محرم 1440 هجرياً، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.

حيث ـأن العميد دخل هذه المباراة وهو فى المركز الأخير من جدول الترتيب وذلك بعد تحقيقه خسارة كبيرة في تالجولة الاولي وذلك بفضل اللاعبين بهدف مقابل لا شيء ولكن لم يؤثر ذلك الامر بشيء مع الفريق الذى استطاع أن يصل إلى نهائيين فى الموسم السابق حيث أنه أحرز بطولة كأس خادم الحرمين بعد حدوث انتصار الفريق علي فريق الفيصلي بالنهائي حيث أن الفريق أحرز ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط للفريق الفيصلي ولكن تم هزيمة الفريق فى نهائي السوبر السعودي أمام الهلال بهدفين مقابلهدف واحد فقط بينما قام فريق الاتحاد بإنهاء الموسم السابق من الدوري فى المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وفي سياق آخر نجد أن فريق القادسية احتل المركز العاشر نتيجة إلى حصوله علي نقطة واحدة تم الإستحواذ عليها من خلال تعادله السلبي مع الفتح في الجولة السابقة بينما قام فريق بنو قاسم بإنهاء الموسم السابق من الدوري السعودي الذي تمت أقامته للممحترفين في المركز ال 12 برصيد وصل إلى 25 نقطة.

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