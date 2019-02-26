رقم الضمان الاجتماعي المجاني للتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد من الأرقام الهامة التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من المعاش، وإطلاعهم عليه للتواصل مع الوزارة بصورة دائمة في حالة الرغبة في الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالمعاش، وهو من الخدمات التي تلقى قبول وتوافد المواطنين عليه كل يوم وتقوم خدمة العملاء بالرد على كافة الاستفسارات التي يطرحها المواطنين.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أيضاً خدمة برنامج المساعدة المقطوعة وهو من البرامج التي يتقدم لها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، والذين لديهم مطابقة الشروط والمواصفات التي أعلنت عنها الجهات المسئولة عن المساعدة المقطوعة.

كما تحرص الوزارة على التواصل الدائم مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي، حيث يتم الرد على مختلف الأسئلة التي يطرحها العملاء والتي يتم تلقيها من خلال القنوات الرسمية التي يتم التواصل بها بين المواطنين والوزارة، وتحرص على الرد على كافة الاستفسارات التي ترد إليها.

ويأتي رقم الضمان الاجتماعي المجاني من ضمن قنوات الاتصال المباشرة التي تقدمها الوزارة لمعرفة كافة الاستعلام والاستفسار عن البعض من المساعدات التي يتم تقديمها للمواطنين مستحقي الدعم، وتبقى المساعدة المقطوعة هي من أكثر الأنواع التي تأخذ الكثير من الوقت حتى يتم صرفها للمستحقين.

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وأما عن جميع أنواع التواصل المباشر التي يتم تقديمها للمواطنين فهي المواقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911، وعبر موقع الضمان الاجتماعي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أو من خلال الرمز البريدي 11157، وهي قنوات الاتصال المباشرة التي تجمع بين المستفيدين والوزارة التي يمكن للمواطنين التواصل من خلالها.

آخر أخبار معاشات الضمان الاجتماعي

وأما عن آخر المستجدات التي يشهدها معاش التضامن الاجتماعي فقد تم الإعلان عن إيداع مبالغ المعاشات الخاصة بالمستفيدين في يوم 9 محرم 1440 هجريا، وعلى حسب ما تم الإعلان عنه فأن المبالغ المالية التي إيداعها تخص الغذاء والكهرباء يأتي ذلك في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم لجميع الأسر المستحقة بعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وارتفاع المستلزمات الغذائية بنسبة كبيرة.

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