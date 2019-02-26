الاستفسار عن رقم حساب المواطن والتعرف على خطوات التنازل عن الأهلية

أصبح برنامج حساب المواطن أحد افضل البرامج التي تقدم الحماية الاجتماعية للمواطن في العالم العربي، وهو برنامج لحماية المواطن ويساعد أكثر من 12 مليون مواطن سعودي ويستمر حتى الآن، ويمكنكم من خلال المقال التعرف على طريقة الاستفسار عن رقم حساب المواطن وطريقة التقديم بالبرنامج.

وقد إعلن حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر انه سوف يتم إيداع الدعم النقدي لمن يحق لهم الحصول على حسابهم المصرفي، وآخر قسط من برنامج حساب المواطن هو الدفعة الثالثة عشرة من المستفيدين من الدفعة لشهر ديسمبر، وإجمالي المبلغ المودع في حسابات المستفيدين من الدعم لهذه الدفعة إلى 2.4 مليار ريال، جدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن تم إطلاقه في ديسمبر 2017 حيث كان القسط الأول، فمن الجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين بدءا من بداية البرنامج، من الدفعة الأولى في ديسمبر 2017 إلى الدفعة الثانية عشرة في نوفمبر 2018 قد تجاوز أكثر من 27.5 مليار ريال.

أكد سلطان القحطاني الناطق الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، أن 43٪ من الأسر السعودية تمكنت من الحصول على الفائدة الكاملة من برنامج حساب المواطن بمعدل 1000 ريال كمتوسط ​​الدعم النقدي من خلال برنامج حساب المواطن.

وقال المسئول أيضًا أن الدعم شمل 82٪ من العائلات السعودية والأفراد المؤهلين للحصول على الدعم، وأشار القحطاني أيضًا إلى الحاجة إلى زيارة الحسابات من قبل أمناء السجلات، والاتصال بأمين السجل لمراجعة بياناتهم، وضمان صحة تلك البيانات، لتجنب انقطاع ورفض أهليتهم لدعم المستقبل أضاف أنه يجب تحديث البيانات في حالة حدوث تغيير جديد أو في حالة حدوث أي تغيير من خلال الرابط إلى برنامج حساب المواطن.

طريقة الاستفسار عن رقم حساب المواطن

قال المتحدث باسم البرنامج إن الهدف من برنامج حساب المواطن هو العمل لصالح العائلات والمواطنين الذين يحق لهم الدعم وبرنامج حساب المواطن مفتوح ومتوفر على مدار السنة، ويمكن تقديمه في أي وقت في برنامج حساب المواطن بحيث يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من برنامج الدعم النقدي لأولئك الذين يستحقون ويستوفون شروط الأهلية والأهلية.

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يذكر دائما حساب المواطن للدعم النقدي من حيث الأهلية والاستحقاق، من أجل توضيح وإظهار كيفية الحصول على الدعم المطلوب لأولئك الذين سجلوا من خلال بوابة البرنامج.

ونشر برنامج حساب المواطن من خلال تويتر، وشرح شروط الأهلية والتسجيل في البرنامج التي هي على النحو التالي:

الجنسية السعودية

الإقامة في المملكة العربية السعودية

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