اقتراب نتائج قياس قدرات الجامعيين بدون رقم هوية موقع قياس

يتم الإعلان عن نتائج قياس قدرات الجامعيين للطلاب السعوديين، أولئك الذين يختبرون القدرات والنتائج، بعد تقدم الامتحانات والقياس، ويقدم لكم من خلال المقال رابط للاستفسار عن نتائج قياس القدرات للجامعيين وأيضاً طريقة للاستفسار عن النتيجة، من خلال مركز القياس والتقييم.

الرابط الرسمي للموقع هو https://www.qiyas.sa/ar/pages/default.aspx

يمكن من خلال الرابط الدخول الى الموقع والتعرف على طريقة البحث عن النتائج فقد أصبح البحث على الموقع الان اسهل من السابق لانه وهذا الموقع هو التابع للمركز الوطني للقياس والتقويم، وهو موقع خاص بالاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب وكفاءات المعلمين، والتي تهدف إلى تقييم أداء الطلاب والمعلمين على حد سواء، وتقييم مستواهم، وتشغيل المعلمين في المملكة.



أهداف المركز الوطني للقياس والتقويم

إعداد المعايير العلمية والمهنية التي يتم توفير العدالة والكفاءة ونشرها في شكل تقارير سنوية.



لتحقيق القيادة العالمية لصياغة الاختبارات وجميع المعايير التعليمية.



إنشاء هيكل تنظيمي يوضح تسلسل عملية صنع القرار وتحريكه من الهرم الإداري الأعلى إلى باقي الأقسام.

تاريخ الاستعلام عن نتائج قياس قدرات الجامعيين

حدد المركز الوطني للتقييم والتقييم (NAMC) موعدا لطلب البحث أو الإعلان عن نتائج الاختبارات التي أجراها العديد من المعلمين الراغبين في الالتحاق بمركز المعلم الحكومي في المملكة ونتائج الطالب. اختبارات التحصيل والقدرات.



وطريقة الاستعلام عن نتائج القياس كالاتي

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أدخل رابط استعلام نتائج الاستعلام.

أدخل صفحة الاختبار واختر نوع الاختبار.

اختار نوع الاختبارات “المواهب والإنجازات الطلابية”.

أدخل رقم المعرف فقط ، ثم اضغط على Search.

وظائف المركز الوطني للقياس والتقويم

تسجيل الاختبارات والقدرات العامة والقياس والتسجيل في الجامعات في المملكة.



الاستعلام عن نتائج الاختبارات.



التدريب على الاختبارات وفقا للمعايير المطلوبة للطالب.

يأتي نظام القياس في إطار خطط المملكة لإصلاح وتطوير النظام التعليمي، من أجل قيادة نظام التقييم وقياس قدرات الطلاب قبل الانضمام إلى الجامعات في المملكة، بالإضافة إلى تحسين أداء المعلم السعودي لتحسين عملية التعليم.

في السابق كان البحث عن النتائج باستخدام رقم الهوية، ولكن الان فقد اصبح البحث اسهل كثيرا ولضمان خصوصية المتقدمين يتم ادخال بيانات الصفحة الشخصية للجامعيين المتقدميين للاختبارات.



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