اسعار رحلات الحج والعمرة لهذا العام 2019 ومواعيد الحجز

يمكنكم الان معرفة اسعار رحلات الحج والعمرة فقد تقرر أن يبدأ موسم العمرة للعام الحالي في الشهر الهجري الحالي بدلاً الموعد المعروف لها في شهر صفر، كما قررت المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وهذا القرار المفاجئ قد يربك شركات السياحة، خاصة أن التغيير كان بدون إشعار، قد لا يكون كافياً للتحضير للموسم القادم من العمرة، وهذا ما أعلنته السعودية في الفترة الأخيرة، وخادم الحرمين الشريفين، والحاجة إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، وتم وضع العديد من الشروط والضوابط المتعلقة بالعمرة لقيادة ضيوف الرحمن العمرة بأمان.

في إطار السماح لفتح باب العمرة والحجز لها، تنتظر جميع شركات السياحة المصرية فتح باب الحجز حتى تعمل على تطوير امكانيتها حسب الطلب، حيث سمح العام الماضي بتحديد موسم قصير للعمرة ، فقط 3 أشهر، موسم العمرة هذا العام.

ومن المقرر أن يبدأ موسم العمرة في شهر محرم بدلاً من شهر صفر. وتم التأكيد على العديد من الضوابط الهامة من قبل السلطات السعودية، بما في ذلك ما يلي:

ضمان سلامة المواقع الإلكترونية لإصدار تأشيرات العمرة للحجاج والمعرفة بالخدمات المقدمة

تفعيل الخطط التشغيلية ل100 دولة

جعل تأشيرة العمرة مجانية لتسهيل حجاج العمرة، وتقتصر المصاريف على برامج الشركات السياحية

اسعار رحلات الحج والعمرة 2019 وخطة المملكة وضوابطها لموسم العمرة الجديد

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وقد وضعت المملكة العديد من الشروط لتسهيل العمرة على الحجاج لهذا العام على النحو التالي:

يحصل منظمو رحلات العمرة على عدد 5000 تأشيرة سفر فقط لاغير ومن يخالف ذلك يعرض للمسألة.

يحصل كل وكيل سعودي على 50 ألف تأشيرة سنوياً، شريطة ألا يقتصر على أي من البرامج المحددة لكل من المتنازرين كما هو متفق عليه.

التسجي في موقع الحج والعمرة مقابل 2000 ريال.

جميع المعاملات الإلكترونية، وليس المعاملات الورقية على الإطلاق.

يحصل الحاج على التأشيرة مجانًا

تقتصر التكلفة فقط على البرامج السياحية التي تضعها الشركات للحجاج على مستويات مختلفة.

تقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع السلطات السعودية وبيان الاستعداد لاستقبال الحجاج وتكفل لهم الراحة والأمان، وتحديد أماكنهم الخاصة التي يقيمون فيها، وبيان مستويات السكن والإسكان المتعددة طوال فترة العمرة.

سوف نقدم لك جميع الشروط الجديدة المتعلقة بشهر محرم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وكذلك من قبل الحكومة المصرية.

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