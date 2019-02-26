تحذير من رسالة احتيال جديدة عبر تطبيق «واتساب»

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حذَّر الخبير التقني ياسر الرحيلي، أمس الاثنين، من رسالة احتيال يتم تداولها عبر تطبيق التراسل الاجتماعي “واتساب”.
وقال: الرحيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “احذر من حيلة تُستخدم الآن في اختراق واتساب..، حيث تصلك رسالة تدعي أنها خصم لبندة، ويطلب منك الكود الذي يصلك على شكل رسالة نصية لتفعيل الخصم”.
وأضاف: “طبعاً الكود الذي يصلك في الرسالة النصية هو كود تفعيل الواتساب فاحذر أن تنخدع وترسله له”.
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