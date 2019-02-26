تطبيق Pro KnockOut .. محرر متميز للصور يمكنه فصل الصورة عن الخلفية

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لا يزال كثير من المستخدمين يحتفظون في ذاكرة هواتفهم بمجموعة من الصور المميزة والقريبة على قلوبهم، لكن بعض هذه الصور قد تكون التقطت عبر هواتف ذكية قديمة أو تحمل خلفيات لا تعجبهم بسبب أنها غير متناسقة، لكن في الوقت ذاته يصعب على المستخدمين محو الخلفية أو تغييرها عبر الهواتف الذكية دون تشويهها أو التقليل من دقتها عند استخدامهم تطبيقات تحرير الصور عبر الهواتف الذكية، لذلك فإنهم بحاجة إلى حل سهل لتعديل أي شيء في الصور دون المساس بجودتها وتلقائيتها، وقد بات ذلك ممكنا وبسهولة دون الحاجة إلى احتراف برامج تحرير الصور عبر تطبيق Pro KnockOut الذي يقوم بهذه المهمة دون المساس بجودة الصورة.

ويعتبر التطبيق بمنزلة دليل لفعل الكثير من الأمور بالصور، حيث يوفر عديدا من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى كعزل العناصر عن الخلفية أو مسح الخلفية بالكامل وإضافة خلفية أخرى بحسب رغبة المستخدم، كما يتيح عديدا من الأدوات لتعديل الصور وإضافة التأثيرات والفلاتر..، كما يتميز بميزة قص الصور الشخصية Portrait Photos بشكل دقيق وسريع وتلقائي بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. ويوفر التطبيق إمكانية إدراج الملصقات والأشكال الجاهزة على الصور كإضافة نظارة أو قبعة أو تغيير قصة الشعر، كما يمكن كذلك حذف أي جزء يريده المستخدم من الصورة بسهولة عبر التطبيق مباشرة، وبذلك لن يحتاج المستخدم إلى استخدام التطبيقات المعقدة على جهاز الكمبيوتر لأداء هذه المهمة.

