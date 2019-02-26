فيديو.. سامسونج تستعرض قدرات هاتفها القابل للطي

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قدمت شركة سامسونج الكورية العملاقة نظرة أكثر تعمقًا على هاتفها الذكي الجديد القابل للطي، والذي يعد الرهان الرئيسي للشركة على مستوى الأسواق العالمية.

وخلال مقطع فيديو نشرته الشركة الكورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها هاتفها الذكي القابل للطي، مما أتاح الفرصة بشكل أكبر للتعرف على أصواته وأساليبه وقدراته الخاصة.

ووفر الفيديو فرصة كبيرة لرؤية وسماع الهاتف القابل للطي الكامل بنقراته ومصادر الأصوات في أوضاع مختلفة..، مما يؤكد مدى قدراته.

وواجهت الهواتف القابلة للطي بعض المشكلات التي حالت دون إنتاجها وصدورها في الأسواق بصورة طبيعية، لتكون بذلك تجربة الشركة الكورية هي الأكثر بروزًا على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

ويعد هاتف FlexPai أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم، وتم إنتاجه من قبل الشركة المطورة رويول، والتي حرصت على أن يكون لديه شاشة فائقة المرونة، يمكنها أن تنحني من الوسط بتطابق متمثل بين الجانبين.



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