مجموعة سدر للتجارة توفر 67 وظيفة في عدة مجالات

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أعلنت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات توفر 67 وظيفة هندسية وحرفية وإدارية شاغرة بمكة المكرمة، للعمل بالمسميات والشروط الموضحة أدناه: الوظائف:

1- مساعد مدير مشروع.

2- مدير قسم الأعمال المدنية والمعمارية.

3- مدير قسم الزراعة.

4- مدير قسم أعمال التبريد والتكييف.

5- مدير قسم الأعمال الميكانيكية.

6- مدير قسم الأعمال الإلكترونية.

7- مدير قسم الأعمال الكهربائية.

8- مهندس تبريد وتكييف.

9- مهندس ميكانيكي.

10- مهندس كهربائي.

11- مهندس شبكات حاسب آلي.

12- مراقب مدني أو معماري.

13- مراقب ميكانيكا تبريد وتكييف.

14- فني تبريد وتكييف.

15- مراقب ميكانيكي عام.

16- فني ميكانيكي عام.

17- فني كهرباء جهد منخفض.

18- فني شبكات حاسب آلي.

19- مدير قسم النظافة.

20- مراقب نظافة.

21- فني تبريد وتكييف.

22- فني كهرباء جهد منخفض.

23- فني شبكات هاتف.

24- فني دهان.

25- فني نجار.

26- سباك.

27- مساعد فني تبريد وتكييف.

28- مساعد فني كهرباء. التفاصيل والشروط: (اضغط هنا). طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية..، وكافة الشهادات الدراسية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]



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