وظائف شاغرة للرجال في تكافل الراجحي.. التقديم عبر هذا الرابط

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أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظيفة شاغرة للرجال بالقصيم بمسمى (‎ممثل خدمة العملاء) من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق..، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة العملاء.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.

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وصف التدريب:

– بيع منتجات الراجحي تكافل من خلال فروع مبيعـات الأفراد.

– خدمة العملاء ما بعد البيع – العمل الميداني بنسبة 95%.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من أمس الاثنين بتاريخ 1440/06/20هـ.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

