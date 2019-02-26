:
.
أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظيفة شاغرة للرجال بالقصيم بمسمى (ممثل خدمة العملاء) من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق..، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– ممثل خدمة العملاء.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.
وصف التدريب:
– بيع منتجات الراجحي تكافل من خلال فروع مبيعـات الأفراد.
– خدمة العملاء ما بعد البيع – العمل الميداني بنسبة 95%.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من أمس الاثنين بتاريخ 1440/06/20هـ.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للرجال في تكافل الراجحي.. التقديم عبر هذا الرابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.