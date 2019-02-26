«مكافحة التطرف» تُحذر المواطنين من استغلالهم بالحرب الإعلامية من قبل الأعداء

طالبتهم بالتوقف عن نشر رسائل سلبية بغرض التسلية..
أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع، من الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء.
ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة لمكافحة التطرف -عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- مقطع فيديو تحت عنوان «دقيقة من فضلك»، تحدث فيه عن إعادة نشر بعض أفراد المجتمع رسائلَ تُعطي صورة سلبية عن المجتمع، بداعي التسلية، مثل «السخرية من الوافدين، وتهميش دور المرأة».
وأشارت الإدارة العامة لمكافحة التطرف، إلى أن هؤلاء الأفراد غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة، مُطالبةً بالتوقف عن تداول مثل هذه الرسائل؛ حتى لا يكونوا أداة للعدو.
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