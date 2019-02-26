بالصور.. إقبال كبير على معرض الأحوال المدنية ببريدة وركن تفاعلي خاص للأطفال

شهد المعرض التوعوي للأحوال المدنية، المقام بمجمع العثيم مول ببريدة، في بداية افتتاحه اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا من الزوار، وسط إشادة بما يحتويه من خدمات تبرز تسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية لخدمة المواطنين من جميع الفئات.

واستعرضت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلة بمكتب الأحوال النسوي ببريدة2، العديد من الخدمات للزوار، وذلك بتقديم شرح مفصل عن خدمة «التفويض الإلكتروني» التي تتلخص بإمكانية تفويض كل مواطن لمواطن آخر، ليقوم بإنهاء جميع خدمات المفوض والأعمال في الأحوال المدنية بالنيابة عنه وبطريقة رسمية، وهو ما يسهل من إتمام العديد من الإجراءات التي تهم المواطنين، حتى حال تواجدهم خارج المملكة، وبالتالي يسهل عليهم إتمام المعاملات في أي وقت دون معوقات، وللاستفادة من الخدمة يجب تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية (أبشر).

وقدمت منسوبات الأحوال المدنية شرحًا وافيًا عن خدمة «بياناتي» التي يستطيع من خلالها أي مواطن ومواطنة تفويض أي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه لاستقبال المراجعين؛ بالاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية، وبعد ذلك يقوم القطاع المُفَوَّض بالاطلاع على البيانات المصرحة وإكمال إجراءات المواطنين اللازمة دون إحضار برنت من الأحوال المدنية.

كما قدمت منسوبات الأحوال المدنية، شرحًا عن خدمة «ذوي شهداء الواجب» التي تتيح لهم الاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية في أماكن وجودهم، دون الحاجة لمراجعة مكاتبها، من خلال طلب ذوي شهداء الواجب، لمندوب الأحوال المدنية عبر منصة (أبشر) الإلكترونية، كما تتيح الأحوال المدنية طباعة تذكرة للراغبين في الذهاب إلى مكاتبها لتكون لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات.

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وشمل المعرض على ركن تفاعلي تطبيقي مخصص للأطفال، يشرح خطوات استخراج الهوية الوطنية بأساليب جذابة، يحاكي قصة أولى مراحل البطاقة الرسمية للمواطنين، ويساهم هذا الركن من خلال ما يقدمه لهم من هدايا وبطاقات تعريفية شبيهة بالهوية الوطنية الرسمية، لتعريف الأطفال بمعنى الهوية الوطنية، وما تحمله من أهمية كبيرة لهم في المستقبل، وضرورة المحافظة عليها، وكيفية استخدامها، حيث يطلعون فيه على مصادر المعلومات التي تبنى عليها إصدار البطاقات.

وتأتي تلك الخدمات ضمن سلسلة خدمات تُقدّمها الأحوال المدنية للمواطنين، والتي تهدف إلى الرقي بمستوى العمل وتسهيل الإجراءات وتسخير الإمكانات التقنية، بما يضمن خدمة المواطن على أكمل وجه.

يذكر أن الأحوال المدنية تشارك بعدة معارض بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، ومنح الجميع التعرف على خدماتها وفرصة الحصول عليها بيسر وسهولة.

والأحوال المدنية هي أول جهة حكومية تقدم خدمة (أشّر) والمعنية بالتخاطب مع فئة الصم وضعاف السمع، وسبق أن قدّمت خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إذ أطلقت خدمة (تقدير) في وقت سابق، التي تتيح للمواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، طلب الخدمة عبر موقعها الإلكتروني ليتم زيارة موظفي الأحوال المدنية لهم.