تسديد بنك التسليف عن طريق بنك الراجحي عبر مباشر الراجحي

تسديد بنك التسليف، يوفر بنك التنمية الاجتماعية، أو ما يسمي ببنك الائتمان، عدة طرق لدفع الأقساط البنكية، أما عن طريق الصراف الآلي أو الأنترنت أو الهاتف المصرفي، حيث يرغب بعض موظفي القطاع الخاص في دفع بنك التسليف من خلال بنك الراجحي (مباشر الراجحي) وكذلك الراغبين في السداد الكامل أو المبكر، لنتعرف أكثر عن تفاصيل تسديد بنك التسليف.

رابط وطريقة تسديد بنك التسليف

لتسديد قروض بنك التسليف عبر مصرف الراجحي يرجي اتباع الخطوات الأتية:-

الدخول إلى رابط مصرف الراجحي

قم بتسجيل الدخول

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مباشر الراجحي، سوف تشاهد قائمه خدمات مصرف الراجحي

من القائمة قم باختيار (دفع الفواتير)

سوف تنقلك إلى صفحة قائمه الفواتير

قم الضغط على إضافة فاتورة جديدة مصرف الراجحي

غالبا ما تجد الفاتورة مسجلة بالفعل في قائمة الفواتير لان مصرف الراجحي يربط أي فاتورة مسجلة برقم الهوية الخاص بالمقترض، إذا لم تكن موجودا، يمكنك أضافه فاتورة جديدة، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية

قم بالاختيار من قائمة فئة الفاتورة البنوك والتمويل ومن القائمة قم باختيار (المفوتر) بنك التنمية الاجتماعية وستظهر لك فاتورة إما أن تكون مسجلة أو تقوم بتسجيلها، بعد ذلك قم بكتابة مبلغ الفاتورة المراد دفعه، ومن ثم اتباع الخطوات “تأكيد ثم ملخص بعملية السداد”، وبهذه الطريقة فأنك قمت بتسديد بنك التسليف بنجاح.