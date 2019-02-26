رابط الاستعلام عن الأقساط المسددة قرض بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بتفعيل خدمة الاستعلام عن الأقساط المسددة، وتعتبر تلك الخدمة من أهم الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية، حيث أنه يمكن للمستفيد معرفة المبلغ الذي قام بسداده لكي يضمن حقه، ومن خلال موقعنا سوف نشرح أسفل هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأقساط المسددة عبر بنك التنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن الأقساط المسددة

للاستفسار والاطلاع علي الدفعات المدفوعة لبنك التنمية الاجتماعية، يجب اتباع الخطوات الأتية:-

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية

قم بتسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية

ادخل (رقم الهوية) + (كلمه المرور) وقم بالضغط على تسجيل الدخول

بعد الدخول في خدمة حسابي بنك التنمية

اختر قرض سابق في بنك التنمية الاجتماعية للاستعلام

اختر القرض الذي ترغب في عرض الأقساط المدفوعة له عن طريق الضغط علي (تحديد من قائمة القروض الخاصة بك

بعد اختيار القرض سوف تذهب إلى صفحة القرض للاطلاع علي الدفعات التي تم دفعها لبنك التنمية الاجتماعية قم بالذهاب إلى قائمة (الأقساط / الدفعات)

اختر عرض الأقساط المدفوعة بنك التنمية الاجتماعية

وبتنفيذ تلك الخطوات سوف تجد جميع المعلومات الخاصة بالقرض بما في ذلك (مجموع المدفوعات) وسوف تجد المبلغ المدفوع أيضاً.