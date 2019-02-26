شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «خالد» تدشن فعاليات مؤتمر التنمية المتوازنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) Abowajan @

نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دشن مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس (الإثنين)، فعاليات مؤتمر التنمية المتوازنة «دراسات في رؤية الملك سلمان الاقتصادية»، الذي تنظمه الجامعة ممثلة في كلية الأعمال بأحد الفنادق في أبها لمدة يومين. واطلع الحضور على عرض مرئي تناول أبرز ملامح المؤتمر وأهدافه، والمحاور التي ستتم مناقشتها من خلال الجلسات التي ستقام فترة إقامته.

وأشار مدير الجامعة إلى أن المملكة تولي التنمية اهتماما كبيرا وتحرص منذ تأسيسها على أن تكون التنمية شاملة ومتوازنة وملبية لاحتياجات ومتطلبات المناطق والقطاعات والمواطنين على حد سواء، ولذا حظيت مختلف المناطق والقطاعات والمواطنين بدرجة متوازنة من الاهتمام والتنمية، لافتًا إلى أن جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الأعمال بادرت بعقد المؤتمر لما للتنمية المتوازنة من أهمية بالغة، لوضع قاعدة علمية في هذا المجال ودراسة ومناقشة مختلف أبعاد التنمية المتوازنة وتجربة المملكة والتجارب العالمية، شاكرًا لوزير التعليم رعايته ودعمه للمؤتمر وفعالياته، ومعبرا عن شكره لكل من ساهم في إقامة وإنجاح فعاليات هذا المؤتمر.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حسين آل عبيد، أن أبرز أهداف المؤتمر تتمحور حول رؤية الملك سلمان الاقتصادية والتنموية، وكذلك نظريات النمو والتنمية الاقتصادية المتوازنة وأبعادها والاستفادة منها في الواقع السعودي، ومحددات النمو الاقتصادي في المملكة ورؤيتها الطموحة 2030، ودور التنمية الاقتصادية المتوازنة في معالجة بعض الظواهر في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، لافتا إلى أن اللجنة العلمية استقبلت 69 ورقة بحثية أجيز منها 19 بحثا سيتم تقديمها في جلسات المؤتمر.