شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: «الأحوال المتنقلة» تباشر خدماتها بـ«ثار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) بدأت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة نجران أمس، تقديم خدماتها للنساء في محافظة ثار لمدة 5 أيام، في إطار مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية. وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

بدأت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة نجران أمس، تقديم خدماتها للنساء في محافظة ثار لمدة 5 أيام، في إطار مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية. وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

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