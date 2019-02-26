«مطعون العارضة» يغادر المستشفى.. و«التعليم» تنتظر اكتمال التحقيقات

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جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)غادر الطالب عبدالله الحربي، الذي تلقى طعنة في الظهر في عراك جماعي داخل حافلة مدرسية في العارضة، المستشفى عائدا إلى منزله بعد أكثر من أسبوعين من العلاج متنقلا بين 3 مستشفيات. وقال تركي الحربي شقيق الطالب لـ«الخليج 365»، إن أخاه يتمتع بصحة جيدة، وإن محافظ العارضة الدكتور سلطان عجمي بن منيخر زاره مطمئنا على وضعه الصحي. وأضاف أن عبدالله سيعود إلى مدرسته بعد 3 أسابيع إجازة مرضية قررها له الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن ملف الواقعة ما زال لدى الجهات الأمنية.
من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة تعليم بجازان يحيى عطيف ردا على استفسار "الخليج 365" عن نتائج التحقيقات وما يترتب عليها: «ما زلنا في انتظار اكتمالها».
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