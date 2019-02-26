شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم: وظائف شاغرة.. تشترط تجانس الخبرة والمسمى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (القصيم)

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم توافر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي، يتم التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة لمدة 10 أيام.

والوظائف: طبيب استشاري عناية مركزة - طب التخدير، وطبيب نائب أول / نائب عناية مركزة - طب التخدير، صيدلي، وأخصائي غير طبيب تمريض، وأخصائي غير طبيب علاج تنفسي، وأخصائي غير طبيب أشعة - تصوير طبي، وأخصائي غير طبيب مختبرات طبية، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية، وأخصائي مركز بيانات، ومهندس شبكات واتصالات.

واشترطت على المتقدم أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يجتاز امتحان اللغة الإنجليزية حسب شروط الوظيفة المتقدم لها، كما يجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية وأي اختبارات ذات علاقة، وأن يكون لائقاً طبياً مع إرفاق تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمجال نفسه، وبطاقة تسجيل مهنية سارية المفعول للممارسين الصحيين.

ورابط التقديم: https://staff-gate.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces