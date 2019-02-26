شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: العصيل يتفقد «شرط المحافظات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة) تفقد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل محافظات ينبع والعلا وخيبر وبدر والمهد والحناكية خلال الأسابيع الماضية. تفقد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل محافظات ينبع والعلا وخيبر وبدر والمهد والحناكية خلال الأسابيع الماضية. والتقى اللواء العصيل مديري الشرط والمرور وأمن الطرق والدوريات الأمنية في تلك المحافظات، وتمت مناقشة السبل والوسائل التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية وفقا لمهماتها المتنوعة. واطلع اللواء العصيل خلال الجولة الميدانية على جاهزية مراكز الشرط والمخافر التابعة لها. وأكد أن الزيارة تهدف للاطلاع على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء للأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة، وذلك انطلاقا من توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.



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