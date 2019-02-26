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مركز إثراء يحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ58

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

احتفل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" اليوم، باليوم الوطني الكويتي الــ 58، إذ تزين المبنى بالعلمَيْن الكويتي والسعودي، وصور ملوك المملكة العربية وأمراء دولة الكويت.

وكان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أعلن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تبرز الوحدة والتراث الثقافي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة في الفترة من 20-25 جمادى الآخرة 1440هـ (الموافق 25 فبراير - 2 مارس 2019م) احتفالاً باليوم الوطني الكويتي.

وتهدف الفعالية إلى الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، واكتشاف تراث الأشقاء، والتعرف على وجوه الثقافة والفن الكويتي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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