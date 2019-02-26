شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يطلع على تقرير «التجارة والاستثمار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية لعام 1439هـ، الذي يحتوي على أهم إنجازات فروع ومكاتب وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة واهتمامها لتطوير قطاعي الأعمال والاستثمار وإعادة الهيكلة لهذين القطاعين، إضافة إلى قطاعات أخرى من خلال طرح العديد من المبادرات المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتطويرها لإيجاد بيئة جاذبة للاقتصاد المحلي وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التحول الوطني تحقيقا لرؤية 2030.

وأشاد أمير الشرقية بما احتوى عليه التقرير من إنجازات، مؤكدا أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة بجودة عالية، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين للمساهمة في تطوير الاستثمار الداخلي والمساهمة كذلك في تسهيل الإجراءات والمتطلبات للأنشطة التجارية وربطها مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال تقديم خدمات مترابطة تسهل للمستثمرين ممارسة الأعمال التجارية.

جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز عبدالرحمن الخالدي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.