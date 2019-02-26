شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يكرّم الزيدان لإسهامه في العثور على طفل مفقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس، المواطن عبدالرزاق بن مدالله الزيدان نظير عمله الإنساني وجهوده في البحث عن الطفل الذي كان مفقوداً أثناء التنزه مع ذويه، وأثنى على الشاب الزيدان وتصرفه النبيل الذي يدل على حسن التربية والتوجيه، ويعتبر ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.

من جهته، قدّم الزيدان شكره وامتنانه لأمير منطقة الجوف على تكريمه وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير.

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وفي سياق آخر، أكد الأمير فيصل بن نواف ضرورة متابعة المشاريع الميدانية وبحث معوقات المتعثر منها والرفع لسموه بالحلول العاجلة وما يستجد من أعمال، لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس لجنة متابعة المشاريع الميدانية وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد وأعضاء اللجنة من مديري وممثلي الجهات الحكومية. واطلع أمير الجوف على أعمال اللجنة وجهودها في إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة، مستمعا لعرض عن أعداد هذه المشاريع والأسباب التي أدت لتأخرها، ونسب الإنجاز فيها، كما استمع الأمير فيصل بن نواف لمداخلات ومقترحات الأعضاء.

من جهة أخرى، التقى أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمنطقة الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين وأعضاء المجلس. ورحب برئيس وأعضاء المجلس، مبيناً أهمية هذه الرياضة العريقة، مؤكداً دعم إمارة المنطقة لها في كل منشط يسهم في الارتقاء بإنسان المنطقة وتطويره والدفع بعجلة التنمية لتستمر في تسارعها الدائم. واطلع على الخطة الإستراتيجية للنادي، والسباقات التي يقيمها من كل أسبوع، والتنظيم الذي قامت به الإدارة للإسطبلات وملاك الخيل. ونوّه الأمير فيصل بن نواف بدعم واهتمام قيادة هذه البلاد برياضة الفروسية، كونها رياضة متوارثة من الأجيال، متمنيا للقائمين على النادي وميادين المنطقة التوفيق في تحقيق تطلعات ملاك الخيل في الارتقاء برياضة الفروسية والاهتمام بالخيل في منطقة الجوف.