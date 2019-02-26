شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول يتفقد مراكز حرس الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نقل نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بمنطقة نجران.

ونوّه خلال جولته أمس على عدد من مراكز حرس الحدود بمنطقة نجران، بما تحظى به القوات العسكرية كافة، خصوصا قطاع حرس الحدود بالمنطقة، من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد. واستمع الأمير تركي خلال جولته الميدانية إلى إيجاز عن المهمات التي ينفّذها رجال حرس الحدود، بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني، قدّمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.

وفي ختام الجولة، أشاد نائب أمير منطقة نجران بكفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن التي كان وما زال لأَعْمَالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد المباركة.