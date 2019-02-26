شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سنوات سجنا وغرامة 3 ملايين لنشر المواد الإباحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. وكشفت اللجنة في رسائل نصية (sms)، أن إنشاء المواد والبيانات يُعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالنظام وعدم مخالفة التعليمات، حتى لا يقعوا ضحية تلك التجاوزات ويتعرضوا للغرامات والعقوبات.

حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. وكشفت اللجنة في رسائل نصية (sms)، أن إنشاء المواد والبيانات يُعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالنظام وعدم مخالفة التعليمات، حتى لا يقعوا ضحية تلك التجاوزات ويتعرضوا للغرامات والعقوبات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.