فيصل بن خالد يطلع على أعمال إدارة المجاهدين بـ«الشمالية»

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جدة - خالد شويل - فليح الصخيل (رفحاء) اطلع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أعمال فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الحدود الشمالية، مشيدا بما ينفذه فرع الإدارة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها، حاثا في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة سعود بن عبدالعزيز النومان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة. وهنأ مدير إدارة المجاهدين بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد.

اطلع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أعمال فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الحدود الشمالية، مشيدا بما ينفذه فرع الإدارة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها، حاثا في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة سعود بن عبدالعزيز النومان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة. وهنأ مدير إدارة المجاهدين بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد.

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