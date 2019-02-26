شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يعتمد المسميات الجديدة لمخططات بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وافق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على مقترح أمانة العاصمة المقدسة المتضمن تعديل مسميات مخططات ولي العهد بمسميات تتميز بها مكة المكرمة عن غيرها من المدن.

وكانت الأمانة، ممثلة في لجنة التسمية والترقيم، اقترحت أن يتم توزيع المخططات حسب المعايير الخاصة بتوزيع الأحياء من حيث المسافة وعدد السكان والمواقع الجغرافية، كما جرى إعداد المخطط الذي يضم 14 حياً، فيما جرى ضم 24 مخططاً أُطلقت عليها أسماء الأحياء القديمة التي أُزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف مع إضافة عبارة «الجديدة»، إلى جانب تسمية 14 تقاطعاً بأسماء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

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وتعمل الأمانة على وضع لوحات كبيرة في كل حي توضح أساس التسمية وموقعه الأصلي ونبذة مختصرة عنه.

من جهة أخرى، استقبل الأمير بدر بن سلطان، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام الشهري، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس خالد العتيبي.

واستعرض خلال اللقاء مشاريع الكهرباء والنقل بالمنطقة، وآليات وسبل توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهتين، بما يضمن تسريع العمل في المشاريع ودقة إنجازها.