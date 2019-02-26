شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق شبكة النساء السعودية - البريطانية للتخصصات العلمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تحتضن ورشة العمل التي أطلقها مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم وشبكة العلوم والابتكار البريطانية بعنوان «ورشة العمل البريطانية السعودية حول الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي»، فعالية إطلاق شبكة النساء في التخصصات العلمية (Women in Science) السعودية - البريطانية، وتتضمن الورشة التي تنظم في مدينتي الرياض والظهران وتختتم غدا (الأربعاء)، جلسة لتعزيز الروابط بين السيدات المتخصصات في العلوم في المملكة المتحدة والسعودية كجزء من التعاون الكبير في الأبحاث والابتكار ولدعم الازدياد الملحوظ في عدد النساء المشاركات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بين المملكتين.

وتسعى المملكة إلى استثمار ما يقارب 50 مليار دولار في تطوير برامج قطاع الطاقة المتجددة، بقدرة استيعابية متوقعة تصل إلى 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023 كجزء من برنامج رؤية 2030، إذ ستتكون هذه الطاقة المتجددة من مجموعة من المصادر منها الطاقة النووية بقدرة توليد تصل إلى 17.6 جيجاوات، والطاقة الشمسية إلى 41 جيجاوات، منها 16 جيجاوات تُولد عن طريق استخدام الخلايا الشمسية، و 25 جيجاوات المتبقية عن طريق الطاقة الشمسية المركزة، ومن الطاقة المولدة من الرياح حتى 9 جيجاوات ومن تحويل النفايات إلى طاقة حوالى 3 جيجاوات، ومن الطاقة الحرارية الأرضية حوالى 1 جيجاوات.

وتهدف ورشة العمل إلى وضع إطار للبحوث والروابط الصناعية بين البلدين في المجالات الشاملة لإنتاج الطاقة النظيفة والذكاء الصناعي، كما أن التركيز والأولويات للبحوث التطبيقية، وذلك لتعزيز هذه الشراكة وتبادل المعرفة وفرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة بما فيها الذكاء الاصطناعي.