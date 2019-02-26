شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات قرية جدة العالمية.. الخميس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تطلق الهيئة العامة للترفيه الخميس القادم بمتنزه عطا الله فعاليات قرية جدة العالمية في نسختها الأولى.
ويشارك في الفعاليات عدد من الدول الخليجية والآسيوية والعربية والأفريقية والأوروبية، تم توزيعها على قاعات يفصل بينها مجسمات من تراث كل دولة، حيث تقدم هذه الدول من خلال القرية عروضا متنوعة من منتجات صناعية وتجارية وحرفية وأزياء.
وتتضمن القرية مسرحا للعروض الفلكلورية لكل دولة وعروض أزياء، وقسما لألعاب الأطفال تم تصميمها بشكل يضمن الأمن والسلامة، وقاعات ثقافية تحتوي على لوحات فنية وأشغال يديوية من تراث الدول المشاركة.
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