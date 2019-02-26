شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة 10 مصانع عشوائية للزيوت والإسفنج والزجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة مراقبة أنشطة إعادة التدوير بالإدارة العامة للرقابة البيئية بمشاركة بلدية الجنوب الفرعية، 10 مصانع عشوائية تمارس نشاط إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتصنيع البتروكيماويات والإسفنج والزجاج من قبل عمالة مخالفة، وذلك على مساحة تقدر بأكثر من 46 ألف متر مربع بحي الخمرة.

وشملت أعمال الإزالة خمسة مصانع للزيوت، وثلاثة للبتروكيماويات، ومصنعا للإسفنج، وآخر للزجاج، كما أتلفت الأمانة خلال المداهمة نحو 3 أطنان من الإسفنج وأكثر من 90 ألف لتر من الزيوت المستعملة، وكميات من البتروكيماويات المعبأة في براميل وخزانات لأعمال التدوير والتصنيع، حيث تعمل هذه المواقع على ممارسة أنشطة صناعية بطرق غير نظامية ما يتسبب في آثار صحية وبيئية جراء تلك العمليات العشوائية في مواقع مخالفة.

وتأتي الإزالة استكمالا لجهود الأمانة في تعقب مصادر التلوث البيئي داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، والعمل على نقل مثل هذه الأنشطة إلى المدن الصناعية بعد استيفائها للاشتراطات البلدية والبيئية، وأخذ الموافقات من جهات الاختصاص.