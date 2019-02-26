السعودية اليوم / مركز إثراء يحتفل باليوم الوطني الكويتي الــ58



الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

احتفل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" اليوم، باليوم الوطني الكويتي الــ 58، إذ تزين المبنى بالعلمَيْن الكويتي والسعودي، وصور ملوك المملكة العربية

وكان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أعلن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تبرز الوحدة والتراث الثقافي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة في الفترة من 20–25 جمادى الآخرة 1440هـ (الموافق 25 فبراير - 2 مارس 2019م) احتفالاً باليوم الوطني الكويتي.

وتهدف الفعالية إلى الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، واكتشاف تراث الأشقاء، والتعرف على وجوه الثقافة والفن الكويتي.

// انتهى //

02:19ت م

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الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساحتفل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" اليوم، باليوم الوطني الكويتي الــ 58، إذ تزين المبنى بالعلمَيْن الكويتي والسعودي، وصور ملوك المملكة العربية السعودية وأمراء دولة الكويت.وكان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أعلن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تبرز الوحدة والتراث الثقافي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة في الفترة من 20–25 جمادى الآخرة 1440هـ (الموافق 25 فبراير - 2 مارس 2019م) احتفالاً باليوم الوطني الكويتي.وتهدف الفعالية إلى الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، واكتشاف تراث الأشقاء، والتعرف على وجوه الثقافة والفن الكويتي.// انتهى //02:19ت م0338

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