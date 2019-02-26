شكرا لقرائتكم خبر عن "إثراء" يحتفل باليوم الوطني الكويتي الــ58 والان نبدء بالتفاصيل

احتفل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" اليوم، باليوم الوطني الكويتي الــ 58، إذ تزين المبنى بالعلمَيْن الكويتي والسعودي، وصور ملوك المملكة العربية السعودية وأمراء دولة الكويت.

وكان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أعلن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تبرز الوحدة والتراث الثقافي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة في الفترة من 20–25 جمادى الآخرة 1440هـ (الموافق 25 فبراير - 2 مارس 2019م) احتفالاً باليوم الوطني الكويتي.

وتهدف الفعالية إلى الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، واكتشاف تراث الأشقاء، والتعرف على وجوه الثقافة والفن الكويتي.