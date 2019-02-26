شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون مع ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم. كما حضر من الجانب البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير شؤون الإعلام علي الرميحي.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يستعرض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون مع ملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.