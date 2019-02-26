شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون مع ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم. كما حضر من الجانب البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير شؤون الإعلام علي الرميحي.