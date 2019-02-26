شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يناقش مستجدات المنطقة مع مستشارة ألمانيا الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم. كما حضر من الجانب الألماني المتحدث باسم الحكومة ستيفن زايبرت، ومستشار السياسة الأوروبية ايفا كورسيبيوس، ومستشار السياسة الخارجية جان هيكير، والمستشار الاقتصادي لارس هيندرك، ومدير القسم السياسي راينر رودولف.
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