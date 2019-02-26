شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بالشرقية لتعزيز العلاقة مع مرتادي الطرق والان نبدء بالتفاصيل
ويشرف عليها مباشرة قائد القوات الخاصة لأمن الطرق العقيد حسن ناصر الخميس، وتم من خلالها توزيع المنشورات والهدايا على مرتادي الطرق، وذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية، ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية.
ويهدف منسوبو أمن الطرق من خلال إطلاق هذه الحملة، إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية، ونشر الوعي بالنظام العام، والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية، كما تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق، ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني، بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
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