شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث العلاقات الأخوية ومستجدات الأحداث مع أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم. كما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية د. نايف الحجرف، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد.



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