شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: المرابطون يسطرون ملاحم بطولية في ميدان الشرف والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريما من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وقال سمو الأمير خالد بن سلمان: «إن الاهتمام الدائم والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب»، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه -حفظهما الله-.

» تكليف وتشريف ومسؤولية

كما استقبل نائب وزير الدفاع، أمس منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين. وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائبا لوزير الدفاع. وأكد سمو نائب وزير الدفاع اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفا وتشريفا ومسؤولية، سائلا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الإسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.

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وأعرب سموه عن شكره وامتنانه لنائب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واعتزازه بالعمل مع سموه واستفادته من توجيهات سموه الكريم، مما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات في عمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام، وستكون بإذن الله منارا ومرشدا لسموه في عمله بوزارة الدفاع.

وأكد سموه أن توليه بعض الملفات التي كلفه بها سمو نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع مسترشدا بالتوجيهات الكريمة لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين والعمل فيما تحقق على يد سموه الكريم في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقا لرؤية المملكة 2030.

» أولى مهامه العملية

ونقل نائب وزير الدفاع في أولى مهامه العملية في منصبه الجديد، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه -حفظهما الله- لرجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي. وأكد سموه خلال جولته الميدانية أمس، على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوها بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن. واستمع سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال جولته إلى شرح عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، منوها بالإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم -بإذن الله- من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه. وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب وزير الدفاع واهتمامه بهم، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.