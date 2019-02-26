شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث التعاون المشترك مع رئيس قبرص والان نبدء بالتفاصيل

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية أمس، رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس. وتم خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، كما حضره من الجانب القبرصي، المتحدث الرسمي برودروموس برودرومو، والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط اندريس كاكوريس، ومسؤول المكتب الدبلوماسي فيليبا كارسيرا.



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