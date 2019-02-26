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الملك يستعرض العلاقات مع رئيسي وزراء التشيك وبلجيكا

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية أمس رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش.

وتم خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال القمة، كما التقى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، أمس رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميتشل، وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا، وأبرز موضوعات القمة.

حضر اللقاءين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم. كما حضره من الجانب التشيكي، وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية ميلينا هردنكوفا، والسفير لدى مصر والسودان وإريتريا جان فوليك، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية بيتر هلاديك، ومن الجانب البلجيكي، مستشارا رئيس الوزراء فيدريك بيرنانرد، وستيفان مونت.


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