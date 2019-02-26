شكرا لقرائتكم غارات التحالف تقضي على عشرات الحوثيين في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وذكر موقع سبتمبر نت، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًّا تابعًا للميليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف البقع.



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