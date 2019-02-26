تسجيل ملتقى لقاءات الرياض 2019 لتوظيف الباحثين عن عمل بالشركة مع هدف

رابط تسجيل ملتقى لقاءات الرياض 2019 للتوظيف، حيث أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، عن مواعيد إقامة ملتقى لقاءات بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة الرياض، بهدف دعم خطط التوطين للوظائف وتمكين الشباب السعودي من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة، والتعريف بالخدمات التي يقدمها هدف للباحثين والباحثات عن العمل، والفئات المستهدفة من خريجي الجامعات وطلاب الثانوية العامة وما فوقها، وموظفين القطاع الخاص ومنشأته ورواد الأعمال، من خلال معرض الباحثين عن العمل، بما يضمن رفع المهارات للقوى الوطنية وتمكينها بسوق العمل لدعم برامج التوطين وتحقيق خطط رؤية المملكة 2030.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف دعا المواطنين والمواطنات من الباحثين والباحثات عن العمل، بضرورة سرعة التسجيل قبل إنطلاق فاعليات معرض لقاءات الرياض 2019 للتوظيف، وحددت البوابة الإلكترونية للمعرض التس خصصها هدف لتوضيح الهدف من إقامة المعرض، توضيح 5 مسارات منها مسار الطلاب مسار الباحثين عن العمل، ومسار موظفي القطاع الخاص، ومستر رواد ورائدات الأعمال، وموظفي الموارد البشرية، وخصص هدف رابط تسجيل ملتقى لقاءات الرياض 2019 للتمتع بتلك الخدمات.

مواعيد تسجيل ملتقى لقاءات الرياض 2019

فتح رابط تسجيل ملتقى لقاءات الرياض 2019 مستمر حتى الآن، ومن المقرر إنطلاق فعاليات الملتقى يوم 3 مارس القادم 1440، الموافق 26-6-1440، على ان يستمر ملتقى لقاءات الرياض 2019 حتى يوم 5 مارس 2019 القادم، للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الملتقى إليكم شرح مختصر مقدم من الموقع الرسمي.

رابط تسجيل ملتقى لقاءات الرياض

رابط التسجيل في ملتقى لقاءات الرياض 2019 من خلال موقع هدف لقاءات الرياض ومتبقى على موعد انطلاق فعالية المعرض 5 أيام.