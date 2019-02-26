شكرا لقرائتكم خبر عن أول «حضانة للأطفال».. في محكمة الأحوال بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذت وزارة العدل أمس الأول (الأحد) داخل محكمة الأحوال الشخصية في الرياض مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة للأطفال بعيدا عن مراكز الشرطة، وذلك بتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي. وتدير الحضانة كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجالها، وتغطي الفئات العمرية من عمر يوم وحتى 9 سنوات.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق التجربة في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة؛ لرفع رضا المستفيدين، وتيسير العدالة، وحفظ حقوق الأطفال، وتوفير بيئة مناسبة لهم. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن خطوات عدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلاً عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابيا على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي.