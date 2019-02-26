شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية البنغلاديشي: السعودية قدوتنا في تعزيز الوسطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض، أمس (الإثنين) وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش محمد عبدالله، والوفد المرافق له. وأكد الوزير في مستهل اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً متانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين. وقال آل الشيخ: إن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات المعنية بالشأن الديني في مختلف الدول الإسلامية، انطلاقاً من دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين؛ لإظهار سماحة الإسلام ووسطيته، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب، مشيداً بالتعاون الثنائي بين الوزارتين في هذا الصدد.

من جانبه، أثنى الوزير البنغلاديشي على ما تحقق في اللقاء من تطابق في وجهات النظر لما يخدم العمل الإسلامي، ويساهم في نشر الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن بنغلاديش وشعبها ينظرون إلى المملكة بمنظار القدوة في الخير، منوهاً بجهود المملكة في خدمة المسلمين، والدفاع عن قضاياهم.