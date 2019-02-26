شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: بيئة متكاملة لمراقبة الفساد إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل حرص «نزاهة» على توثيق الصلة مع شركائها جميعاً، في ما يتعلق ببرنامج الرقابة الإلكترونية الذي يأتي ضمن التوجهات الإستراتيجية للهيئة الموافق عليها من المقام الكريم، والهادف إلى إيجاد بيئة متكاملة للرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للحد من مخاطر الفساد.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين عزز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، لافتاً إلى تأكيده في كلمته عند إعلان ميزانية الخير والنماء لهذا العام المالي 1440/‏1441 على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وتوجيهه الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات. جاء ذلك إثر اختتام فعاليات أعمال ندوة «دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وإدارات الشؤون المالية والإدارية، وتقنية المعلومات، ووحدات المراجعة الداخلية في عدد من الجهات المختصة.

وقدمت المتحدثة الرئيسية للندوة رئيسة مركز دراسات الفساد بجامعة ساسكس البريطانية الدكتورة اليزابيث ديفيد باريت ورقة عمل، وأدار الحوار معها وكيل عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود الدكتور عمر بن إبراهيم الصالح.

واختتمت الندوة فعالياتها بجلستي عمل تناولت «آليات ومتطلبات تطبيق الرقابة الإلكترونية»، و«البرامج والمشاريع الوطنية».