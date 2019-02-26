القبض على مواطن اعتدى على طليقته ووالدها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) ألقت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة مساء أمس الأول (الأحد) القبض على مواطن اعتدى بالضرب على طليقته ووالدها، بعد أن تهجم عليهما وأحدث بهما كدمات متفرقة. وبحسب معلومات "الخليج 365" فإن الجاني اعتدى بالضرب على والد طليقته في منزله، فأغلقت الطليقة الباب على نفسها وسارعت إلى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، ووصلت فرقة أمنية إلى الموقع وأحيل الملف إلى قسم شرطة الشرائع لاستكمال التحقيقات. وطبقاً للمعلومات تم التحفظ على المعتدي تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة.

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة مساء أمس الأول (الأحد) القبض على مواطن اعتدى بالضرب على طليقته ووالدها، بعد أن تهجم عليهما وأحدث بهما كدمات متفرقة. وبحسب معلومات "الخليج 365" فإن الجاني اعتدى بالضرب على والد طليقته في منزله، فأغلقت الطليقة الباب على نفسها وسارعت إلى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، ووصلت فرقة أمنية إلى الموقع وأحيل الملف إلى قسم شرطة الشرائع لاستكمال التحقيقات. وطبقاً للمعلومات تم التحفظ على المعتدي تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة.

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