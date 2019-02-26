شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية «أممية» عن جهود المملكة الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

‏‏ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن فعالية في مقر الأمم المتحدة بجنيف غدا (الأربعاء) عن توجيه المساعدات في اليمن والتعريف بجهود المملكة فيها، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وتعزيز الهياكل المحلية لتقديم الخدمات وتعزيز استدامتها وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.

‏ويرأس الفعالية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بحضور وفد المملكة، ويشارك في الفعالية وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، ومساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فاليري جوارنيري، إضافة إلى ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية اليمنية.