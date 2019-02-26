شكرا لقرائتكم خبر عن «القوة الجبرية» توقف 21 متسللا على طريق الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) تسلم مركز شرطة رنية 21 متسللا إثيوبيا من الجنسين حاول أحد المهربين المرور بهم إلى إحدى المحافظات على طريق وادي الدواسر عبر سيارة عائلية إلا أن رجال قوة خاصة تتبع أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة اشتبهت في المركبة أثناء عبورها إحدى النقاط الأمنية التي تم استحداثها لرصد المخالفات والمشتبه بهم. ولاحظ رجال القوة السيارة العائلية وهي تحاول تجاوز النقطة بعدما قرر سائقها عدم التوقف وانطلق مسرعا فتابعته القوة وأطلقت عدة طلقات تحذيرية لإثنائه عن الفرار وتمت ملاحقته وإيقافه بالقوة الجبرية. ولم يجد السائق المهرِّب بدا غير إطلاق سيقانه للريح ونزل المتسللون من السيارة في محاولة للهروب، إلا أن قوة أمن الطرق كانت أسرع في محاصرتهم وإحباط مخططهم، ليتم ضبطهم جميعا، وتبين عدم حملهم أوراقا ثبوتية ليتم تسليمهم إلى مركز شرطة رنية، وفي حالة مماثلة ضبطت قوة أمن الطرق الخاصة وافدا إندونيسيا بحوزته مبلغ 85 ألف ريال فشل في توضيح مصدره. وكان رجال القوة في مركز ضبط الشميسي تابعوا وصول مركبة خاصة إلى المركز وخلال التدقيق في أوراق قائدها لاحظ رجال الأمن ارتباكه ليتم إثر ذلك تفتيش السيارة وعثر بداخلها على مبلغ 85 ألف ريال تم تحريزه وبسؤال قائد المركبة عن مصدر الأموال فشل في إثبات ملكيتها ما استدعى إحالته إلى مركز شرطة الكعكية للتثبت من وضعه.

تسلم مركز شرطة رنية 21 متسللا إثيوبيا من الجنسين حاول أحد المهربين المرور بهم إلى إحدى المحافظات على طريق وادي الدواسر عبر سيارة عائلية إلا أن رجال قوة خاصة تتبع أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة اشتبهت في المركبة أثناء عبورها إحدى النقاط الأمنية التي تم استحداثها لرصد المخالفات والمشتبه بهم. ولاحظ رجال القوة السيارة العائلية وهي تحاول تجاوز النقطة بعدما قرر سائقها عدم التوقف وانطلق مسرعا فتابعته القوة وأطلقت عدة طلقات تحذيرية لإثنائه عن الفرار وتمت ملاحقته وإيقافه بالقوة الجبرية. ولم يجد السائق المهرِّب بدا غير إطلاق سيقانه للريح ونزل المتسللون من السيارة في محاولة للهروب، إلا أن قوة أمن الطرق كانت أسرع في محاصرتهم وإحباط مخططهم، ليتم ضبطهم جميعا، وتبين عدم حملهم أوراقا ثبوتية ليتم تسليمهم إلى مركز شرطة رنية، وفي حالة مماثلة ضبطت قوة أمن الطرق الخاصة وافدا إندونيسيا بحوزته مبلغ 85 ألف ريال فشل في توضيح مصدره. وكان رجال القوة في مركز ضبط الشميسي تابعوا وصول مركبة خاصة إلى المركز وخلال التدقيق في أوراق قائدها لاحظ رجال الأمن ارتباكه ليتم إثر ذلك تفتيش السيارة وعثر بداخلها على مبلغ 85 ألف ريال تم تحريزه وبسؤال قائد المركبة عن مصدر الأموال فشل في إثبات ملكيتها ما استدعى إحالته إلى مركز شرطة الكعكية للتثبت من وضعه.

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