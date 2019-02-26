شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سعودية وسعوديا يحصدون 15 ميدالية في كوالالمبور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

حصد 11 مخترعا ومخترعة سعودية 15 ميدالية (7 ذهبيات، و6 فضيات، وبرونزيتان)، و13 جائزة خاصة من إندونيسيا وتايوان وبولندا وكرواتيا وإيران ورابطة الابتكارات الماليزية في معرض MTE الدولي للاختراعات، وذلك في ختام أعماله في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحققت المشاركات السعودية التي رعتها مؤسسة Hiuf بإشراف أستاذ علم الطفيليات في كلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسورة ناجية عبدالخالق الزنبقي نتائج مميزة ساهمت في حصد الميداليات خلال 15 ابتكارا سعوديا. وحصل البروفيسور إبراهيم بديوي من جامعة الملك عبدالعزيز على ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية عن 3 أعمال إبداعية. وحصلت مشاركة البروفيسورة ناجية الزنبقي من جامعة الملك عبدالعزيز على ميدالية ذهبية، وأخرى فضية لعملين ابتكاريين، فيما شاركت الدكتورة ندى برنجي بثلاثة أعمال مبتكرة ومميزة نالت من خلالها ميدالية ذهبية وفضيتين.

وأثمرت مشاركة الأعمال الثلاثة للدكتورة أماني عقيل مع طالباتها سجى بن عفيف، ودانيا عقيلي، وسارة قحطان عن حصولهن على ذهبيتين وبرونزية. وحققت مشاركة الدكتورة جواهر مهدي من إدارة التعليم بجدة ميدالية ذهبية وفضيتين. وحققت مشاركات الدكتورة نيرمين عبدالباسط من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتورة حنان بخاري، والطالبة رنا العبدالله من جامعة جدة إنجازا كبيرا وحصلن على ميدالية ذهبية من المعرض.