شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: خدمات وعروض خاصة لمنسوبي «الصحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعود (الرياض)

وقعت وزارة الصحة وبرنامج «سكني» أمس (الإثنين) اتفاقا يتولى من خلاله البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الصحة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، وذلك بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الإسكان ماجد الحقيل. كما دُشن معرض برنامج «سكني» في البهو الرئيسي لوزارة الصحة.

وتضمن الاتفاق التنسيق بين البرنامج ووزارة الصحة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وكذلك على الرسوم الإدارية.

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كما تضمن الاتفاق تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الصحة، وكذلك إتاحة التمويل العقاري المدعوم للمتقدمين بشكل جماعي من منسوبي وزارة الصحة لبناء وحدات سكنية مشتركة يتملكونها بصكوك مستقلة.

ويهدف الاتفاق إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، إذ تعد الشراكة بين وزارة الصحة وبرنامج «سكني» الأولى من نوعها في هذا المجال.

وبعد توقيع الاتفاق دشن المعرض الخاص بخدمة منسوبي الوزارة، الذي يستمر 4 أيام، إذ يقدم برنامج «سكني» من خلال هذا المعرض شرحا وافيا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، والتي يبلغ عددها 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار.